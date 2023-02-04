Инвестирование свободных средств госфонда соцзащиты выгодно для граждан - Муса Гулиев

БАКУ/Trend/ - С внесением поправок в закон "О социальном страховании" использование свободных средств Государственного фонда социальной защиты в качестве инвестиций станет выгодным для граждан.

Комментируя изменения в закон, председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев сообщил Trend, что у Государственного фонда социальной защиты имеются свободные средства, которые переходят из года в год.

"То есть средства в таком виде бесполезны. Но если их направить на определенные инвестиции, то доходы от них можно будет потратить как на увеличение пенсий, так и на увеличение размера пенсионного капитала и пособий. Страховые взносы гражданина накапливаются и остаются в виде мертвого капитала, который не приносит гражданину никакой пользы. А теперь эти средства будут вложены в различные инвестиционные проекты, и доходы от них будут распределяться пропорционально пенсионному капиталу гражданина, так что при выходе гражданина на пенсию размер пенсии или пособия увеличится", – сказал М.Гулиев.

Отметим, что на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, состоявшемся 3 февраля, обсуждалось добавление нового пункта в закон "О социальном страховании”. Согласно новому пункту, орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, может направлять свободные средства Государственного фонда социальной защиты на инвестиции.