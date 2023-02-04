Инвестирование свободных средств госфонда соцзащиты выгодно для граждан - Муса Гулиев

БАКУ/Trend/ - С внесением поправок в закон "О социальном
страховании" использование свободных средств Государственного фонда
социальной защиты в качестве инвестиций станет выгодным для
граждан.
Комментируя изменения в закон, председатель парламентского
Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев сообщил Trend,
что у Государственного фонда социальной защиты имеются свободные
средства, которые переходят из года в год.
"То есть средства в таком виде бесполезны. Но если их направить
на определенные инвестиции, то доходы от них можно будет потратить
как на увеличение пенсий, так и на увеличение размера пенсионного
капитала и пособий. Страховые взносы гражданина накапливаются и
остаются в виде мертвого капитала, который не приносит гражданину
никакой пользы. А теперь эти средства будут вложены в различные
инвестиционные проекты, и доходы от них будут распределяться
пропорционально пенсионному капиталу гражданина, так что при выходе
гражданина на пенсию размер пенсии или пособия увеличится", –
сказал М.Гулиев.
Отметим, что на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и
социальной политике, состоявшемся 3 февраля, обсуждалось добавление
нового пункта в закон "О социальном страховании”. Согласно новому
пункту, орган (учреждение), определяемый соответствующим органом
исполнительной власти, может направлять свободные средства
Государственного фонда социальной защиты на инвестиции.
бодные средства, инвестиционные доходы и их неиспользованный
остаток собираются на счет, открытый в Центральном банке
Азербайджанской Республики, их учет ведется отдельно. Свободные
средства, направляемые на инвестиции, инвестиционные доходы и их
неиспользованный остаток переносятся на следующий бюджетный год как
часть свободных средств, направляемых на инвестиции.
Напомним, что в 2023 году общие расходы Госфонда соцзащиты
прогнозируются в размере 6 миллиардов 263,97 миллиона манатов.
В 2022 году эти расходы прогнозировались в размере 5 миллиардов
606,27 миллиона манатов. Прогноз роста расходов Фонда в основном
связан с финансированием трудовых пенсий (5 907 180 000,0), что
формирует существенную финансовую основу для успешной реализации
государственной политики по усилению социальной защиты населения, а
также обязательств в обмен на произведенные страховые выплаты.
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İnvestisiyaya yönəldilən sərbəst vəsait, investisiya gəlirləri
və onun istifadə olunmamış qalığı Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankında açılmış hesaba toplanır və onların uçotu ayrıca
aparılır. İnvestisiyaya yönəldilən sərbəst vəsait, investisiya
gəlirləri və onun istifadə olunmamış qalığı növbəti büdcə ilinə
sərbəst vəsaitin investisiyaya yönəldilən hissəsi kimi
keçirilir.
Xatırladaq ki, 2023-cü ildə DSMF-nin cəmi xərclərinin 6 milyard
263,97 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır.
2022-ci il üzrə isə bu xərclər 5 milyard 606,27 milyon manat
proqnozlaşdırlmışdı. Fondun xərclərində artım əsasən əmək
pensiyalarının maliyyələşdirilməsi (5 907 180 000,0) üzrə
proqnozlaşdırılıb ki, bu da əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi və ilə bağlı dövlət siyasətinin, eləcə də həyata
keçirilmiş sığorta ödənişləri qarşılığında öhdəliklərin
müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması üçün əsaslı maliyyə zəminini
formalaşdırır.