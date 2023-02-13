Система "электронного суда" в ближайшие месяцы охватит все суды страны - Фикрет Мамедов

БАКУ /Trend/ - Система "электронного суда", которая уже применяется в 80% судов, в ближайшие месяцы охватит все суды страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр юстиции Азербайджана, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов на международной конференции, посвященной 100-летию Верховного суда.

По его словам, в целях улучшения доступа граждан к правосудию была усовершенствована судебная система и создано до 40 новых судов, в том числе апелляционные суды во всех регионах, институт административной юстиции. Существующая инфраструктура судов была модернизирована при участии Всемирного банка, построены и введены в эксплуатацию высокотехнологичные здания и комплексы для 35 судов в столице и регионах.

Мамедов отметил, что в то же время с целью улучшения доступа к судам и обеспечения удовлетворенности граждан судебная деятельность электронизирована, создана информационная система "электронный суд", охватывающая весь процесс - с момента обращения в суд до исполнения судебного решения.