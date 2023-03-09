В Баку пройдут праздничные ярмарки "Из села в город"

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз Министерство сельского хозяйства Азербайджана 11-19 марта проведет ежегодную ярмарку "Из села в город".

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве, основная цель организации ярмарки - удовлетворение растущего спроса граждан на сельскохозяственную продукцию в праздничные дни местными продуктами, а также создание альтернативного канала сбыта продукции для местных фермеров.

Продукция, которая будет реализована на ярмарке в связи с праздником Новруз, будет представлена покупателям фермерами, предварительно зарегистрировавшимися для участия в ярмарке.В праздничных ярмарках "Из села в город", примут участие 82 фермера из 50 регионов страны. Покупателям будут предоставлены около 90 различных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Для контроля качества реализуемой продукции на ярмарке будет работать мобильная лаборатория Агентства пищевой безопасности. Горожане могут воспользоваться услугами лаборатории, чтобы узнать показатели качества продукции, предлагаемой на ярмарке.

Отметим, что для участия в ярмарке плата с фермеров не взимается. Им предоставят прилавок, весы, холодильник и другие необходимые принадлежности. Кроме того, будет оказана логистическая поддержка фермерам, испытывающим трудности с транспортировкой своей продукции. Их продукцию прямо с ферм доставят на ярмарку.

Ярмарка "Из села в город" пройдет в Баку по следующим адресам:

Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик"),

Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5Б (рядом с кинотеатром "Ингилаб").

(Перевод: Фидан Мустафаева)