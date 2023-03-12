Гимнаст из Израиля занял первое место в упражнениях на перекладине на Кубке мира FIG в Баку

БАКУ /Trend/ - Гимнаст Александр Мякинин, представляющий Израиль, занял первое место в упражнениях на перекладине на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. За его выступление в финале судьи поставили 14.200 балла.

На втором месте – гимнаст из Японии Кадзуки Мацуми (14.033 балла), на третье позиции Тин Србич из Хорватии (13.666 балла).

Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов с результатом 12.200 балла занял восьмую позицию.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В ходе финальных соревнований, состоявшихся 11 марта, азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.