В Азербайджане выявлено еще 22 случая заражения коронавирусом, вылечились 5 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 22 случая заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, 5 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 109 человек вылечились, 10 171 – скончался, число активных больных составляет 140.

За последние сутки в стране проведены 682 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 553 691.

(Перевод: Фидан Мустафаева)