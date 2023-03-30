10 студентов UNEC стали выпускниками программы двойного диплома с университетом Франции Монпелье

10 студентов UNEC, успешно завершив программу двойного диплома с университетом Франции Монпелье, стали выпускниками.

Выпускники являются студентами Международной школы экономики (ISE), групп САБАХ, Русской экономической школы, факультетов «Финансы и бухгалтерия», «Бизнес и менеджмент».

Студенты, обучающиеся на 3 курсе в университете Монпелье, с 4 курса продолжили учебу в UNEC. Студенты, по окончании университета получат наряду UNEC дипломы университета Монпелье.

Так, число студентов, ставших выпускниками программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье, составило 78 человек (включая 2 иностранных студентов).

В 2023/2024 учебном году предусматривается участие 15 студентов в указанной программе.

Отметим, что начиная с 2016/2017 учебного года, студенты, обучающиеся по специальности «Мировая экономика», «Финансы», «Бухгалтерия», «Экономика» и «Управление бизнесом» UNEC получают диплом бакалавра по специальности «Международный менеджмент и бизнес» университета Монпелье.