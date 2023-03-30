В Азербайджане никто не преследуется из-за своих религиозных убеждений – председатель комитета

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является демократическим государством и в стране никто не преследуется за религиозные убеждения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на заседании на тему "Отношения между государством и религией в Азербайджане: текущая ситуация и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент).

"Никто не может быть принужден к тому, чтобы придерживаться каких-либо религиозных верований или исполнять обряды, как и не могут чиниться препятствия отправлению веры. Все эти вопросы регулируются соответствующими статьями Уголовного кодекса", - добавил Гурбанлы.