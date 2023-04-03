В воинских частях Азербайджана состоялось обобщающее заседание по итогам первого квартала (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:42)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки, в воинских частях состоялось обобщающее заседание, посвященное итогам первого квартала 2023 учебного года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

На заседании были заслушаны доклады о проделанной в течение первого квартала 2023 года работе по повышению боеспособности и организации служебно-боевой деятельности подразделений, а также по выполненным задачам, было проанализировано состояние боевой подготовки, материально-технического обеспечения, воинской дисциплины и службы войск. Были особо подчеркнуты оценка, внимание и забота Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об азербайджанской армии.

До сведения участников заседания были доведены задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией, поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по организации служебно-боевой деятельности, службы войск и боевого дежурства.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе и высокой дисциплиной.