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Уничтожено около 24 тонн зараженного картофеля, импортированного из Ирана

Общество Материалы 4 апреля 2023 16:55 (UTC +04:00)
Уничтожено около 24 тонн зараженного картофеля, импортированного из Ирана

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БАКУ /Trend/ - Уничтожено около 24 тонн непригодного к употреблению картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники агентства взяли образцы картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Тагиевым Ахмедом Шамистан оглы, и передали их в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В результате обследований в 23 700 кг импортированного продовольственного картофеля были выявлены карантинные фитопатогенные бактерии - бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum).

В соответствии с законодательством по данному факту было принято решение о вывозе и утилизации зараженного картофеля на специальном полигоне.

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