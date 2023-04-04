Уничтожено около 24 тонн зараженного картофеля, импортированного из Ирана

БАКУ /Trend/ - Уничтожено около 24 тонн непригодного к употреблению картофеля, импортированного из Ирана в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники агентства взяли образцы картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Тагиевым Ахмедом Шамистан оглы, и передали их в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

В результате обследований в 23 700 кг импортированного продовольственного картофеля были выявлены карантинные фитопатогенные бактерии - бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum).

В соответствии с законодательством по данному факту было принято решение о вывозе и утилизации зараженного картофеля на специальном полигоне.