МВД, СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели операцию против лиц, сотрудничавших со спецслужбами Ирана (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана были проведены совместные специальные комплексные оперативные мероприятия с целью пресечения преступных деяний группы лиц, завербованных иранскими спецслужбами посредством религиозной пропаганды, которые в обмен на финансовую выгоду совершали действия, направленные на дестабилизацию ситуации в нашей стране, передает в четверг Trend со ссылкой на совместное заявление указанных ведомств.

В совместном заявлении ведомств отмечено, что проживающие в Иране Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов, сотрудничающие со спецслужбами этой страны, завербовали жителя Тертерского района Арифа Джумшудова, и дали ему задание сформировать «отряд сопротивления» с целью создания в Азербайджане управляемого шариатскими законами религиозного государства, а также с целью захвата власти путем вооруженных беспорядков стране и насильственного изменения конституционного строя Азербайджана.

На основе данных поручений Ариф Джумшудов привлек к этой работе знакомых, пропагандирующих религиозный радикализм - Тарзана Гарашова, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. Он передавал указания Руфуллы Ахундзаде и Бахтияра Байрамова этим лицам на тайных собраниях, которые регулярно устраивал в своем доме. Члены группировки, проводя мероприятия по привлечению других лиц, информировали об этом Руфуллу Ахундзаде.

Кроме того, Руфулла Ахундзаде привлек к сотрудничеству жителя города Баку Анара Исаева и поручил ему организовать "отряд сопротивления" для формирования религиозного государства, путем создания беспорядков на территории страны. Руфулла Ахундзаде познакомил Анара Исаева с Арифом Джумшудовым с целью организации и совместной деятельности, пообещав крупную сумму денег, оружие и необходимую поддержку.

Задержанные, выдавая себя за "верующих", в социальных сетях и на церемониях, где собирались люди, вели пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма, выполняли поручения, исходящие из-за рубежа, с целью подрыва сложившихся в Азербайджане традиций религиозной терпимости и толерантности.

Члены банды также организовали сбыт наркотических средств с крупных размерах, целенаправленно отправляемых из Ирана, направляли полученные средства на пропаганду религиозного радикализма и финансирование другой подрывной деятельности в Азербайджане.

В рамках дела продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия .