Руководство и сотрудники компании «Азпетрол» посетили Центр Гейдара Алиева накануне 100-летнего юбилея Великого Лидера (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Руководство и сотрудники компании «Азпетрол» посетили Центр Гейдара Алиева в рамках исполнения Распоряжения Президента Ильхама Алиева «Об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике «Годом Гейдара Алиева».

Под руководством Генерального Директора Компании Джейхуна Мамедова сотрудники ознакомились в Центре Гейдара Алиева с экспозициями, посвященными жизни и деятельности Великого Лидера. Сотрудники центра проинформировали коллектив «Азпетрол» о дизайне, а также основных направлениях деятельности Центра, считающегося одним из редких жемчужин мировой архитектуры, открытие которого состоялось накануне 90-летия Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Было отмечено, что Центр осуществляет деятельность в направлении изучения философии государственности и идеологии азербайджанства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, исследования и пропаганды наследия Гейдара Алиева, реализации проектов, служащих развитию науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и экономики, продвижения и пропаганды азербайджанского языка и других национально-духовных ценностей, а также популяризации образцов мировой культуры, различных цивилизаций в Азербайджане, проведения местных, региональных и международных конференций, симпозиумов и других мероприятий.

А наиболее интересной секцией Центра, действующей в направлении изучения, пропаганды и фондирования наследия Гейдара Алиева, является Музей Гейдара Алиева. Музей отражает различные периоды истории Азербайджана, и жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Посетители могут ознакомиться с собранными здесь сведениями в интерактивной форме. В трехэтажном музее представлены интересные факты, фото- и видеоматериалы, и другие уникальные экспонаты, касающиеся общенационального лидера Гейдара Алиева.