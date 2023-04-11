Работники сферы образования в Азербайджане собрали 2,7 миллиона манатов в помощь Турции

БАКУ /Trend/ - Работники сферы образования в Азербайджане собрали более 2 741 153,97 маната в помощь Турции.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в феврале этого года в братской Турции, работники сферы образования присоединились к кампании добровольной помощи, инициированной Ассоциацией молодых учителей Азербайджана.

К кампании, проводимой Ассоциацией, примкнули региональные управления образования, высшие, общеобразовательные и средние специальные учебные заведения, а также работники науки и образования в индивидуальном порядке. В общей сложности 72 100 деятелей науки и образования перечислили средства в рамках кампании по оказанию помощи.