Коллегия адвокатов обратилась к правительству для создания адвокатских бюро на освобожденных территориях Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Коллегия адвокатов обратилась к правительству для создания адвокатских бюро на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, в обращении говорится, что в ходе планирования градостроительства на освобожденных от оккупации территориях должны быть определены места для адвокатских бюро.

"Потому что для деятельности адвокатов обязательно должны быть здания, офисы, где они будут принимать граждан. Уверен, что в связи с этим мы будем сотрудничать с правительством и для этого будут созданы необходимые условия”, - сказал Багиров.

Он подчеркнул, что при необходимости азербайджанские адвокаты осуществляют на этих территориях правозащитную деятельность, которая будет постепенно расширяться.