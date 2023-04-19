В I квартале 2023 года разминировано около восьми тысяч гектаров территорий Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2023 года было разминировано 7 944 га, обнаружено 3 878 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на расширенном собрании Агентства Азербайджана по разминированию, посвященном итогам первого квартала 2023 года.

Выступая со вступительной речью на заседании с участием руководителей совета управления, структурных подразделений и оперативного персонала Агентства, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов отметил, что деятельность по разминированию, осуществляемая в целях восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, безопасного и устойчивого расселения бывших вынужденных переселенцев на их родных землях, определена как один из приоритетов азербайджанского государства. Он подчеркнул важное значение операций по разминированию, проводимых в рамках программы "Большое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях.

На заседании были заслушаны доклады и проведены обсуждения о проделанной за отчетный период работе в сфере разминирования и выполненных задачах по различным приоритетным направлениям, состоянии выполнения операций, результатах мониторинга и итоговых проверок качества, проведенных для контроля за соблюдением международных стандартов разминирования, а также о проделанной работе и планах по повышению потенциала Агентства.

В конце заседания были даны соответствующие поручения по повышению эффективности деятельности по разминированию, предстоящим задачам и путям их решения.