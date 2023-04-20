3 человека, объявленных в международный розыск, экстрадированы из России в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой России было принято решение об экстрадиции граждан Азербайджана - Ширина Мамедова, Теймура Гулиева и Ялчина Ибадова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Об этом сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Ширин Мамедов обвиняется по статьям 178.2.1, 178.2.3, 178.2.4 и 32.4, 312.1 (подстрекательство к мошенничеству и даче взятки группой лиц, в предварительном сговоре, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба), Теймур Гулиев - по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), Ялчин Ибадов - по статье 182.1 (вымогательство с применением угроз) УК АР.

Все трое были задержаны на территории Российской Федерации и 20 апреля доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.