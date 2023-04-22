На Кубке мира в Баку довольно высокая конкуренция – гимнастка из Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Кубке мира по художественной гимнастике в Баку участвует много опытных спортсменок.

Об этом в субботу сказала Trend грация из Казахстана Милана Парфилова после квалификационных выступлений в ходе второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

"На Кубке мира в Баку довольно высокая конкуренция. Выступила я неплохо, правда, были потеря предмета и ошибки, но над ними будем, конечно, работать", - сказала она.

По словам Миланы Парфиловой, справиться с волнением на соревнованиях ей помогла поддержка тренера.

"Я впервые в Азербайджане, здесь большой, уютный зал Арены гимнастики. Вначале я немного волновалась, но поддержка тренера помогла настроиться на выступление", - добавила гимнастка.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.