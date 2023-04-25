Стартовало 28-е первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовало 28-е первенство Баку по художественной гимнастике, сообщает во вторник Trend.

По словам тренера по художественной гимнастике Вафы Бакаровой, в соревнованиях принимают участие юные спортсменки, являющиеся воспитанницами восьми спортивных школ и клубов.

"В первенстве принимают участие более 100 гимнасток, они выступают в возрастных категориях "малыши", "пре-юниорки", "юниорки". Проведение данных соревнований играет большую роль в выявлении перспективных спортсменок", - подчеркнула она.

Отметим, что в соревнованиях, которые проходят 25-27 апреля, участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и составе команд в групповых упражнениях.

В первый день соревнований первенства спортсменки в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниорки" демонстрируют упражнения без предмета.