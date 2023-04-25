Поддержка публики помогает справиться с волнением – юная участница первенства Баку по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Поддержка публики придает мне сил, помогает справиться с волнением.

Об этом сказала во вторник Trend участница 28-го первенства Баку по художественной гимнастике, юная спортсменка Изабелла Магеррамзаде.

"Случается, что я испытываю чувство волнения перед стартом соревнований. В таких случаях мне помогает поддержка публики. Сегодня поболеть за меня пришли также мама и брат, и зная, что они на трибунах, я выступала уверенно", - сказала 8-летняя гимнастка.

Воспитанница клуба "Оджаг Спорт" подчеркнула, что после сегодняшнего выступления тренер ее похвалила.

"Теперь нужно показать достойное выступление завтра в упражнениях с мячом. Надеюсь, выполню программу без ошибок. В будущем мечтаю стать известной спортсменкой, представлять страну на международных чемпионатах и завоевывать победы", - добавила юная грация.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и составе команд в групповых упражнениях.