Миннауки и образования Азербайджана об аккредитации вузов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Процесс аккредитации вузов занимает в целом шесть месяцев.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что процесс аккредитации состоит из трех этапов: 1-й этап – подготовка вузами отчета о деятельности, 2-й этап – создание аккредитационной комиссии, проведение семинаров для членов комиссии, посещение вузов и подготовка итогового отчета, 3-й этап состоит из обсуждений и принятия решения Аккредитационным советом.

"На настоящее время процесс аккредитации ни по одному вузу не завершен. После завершения данного процесса общественности будет предоставлена информация", - говорится в сообщении.

Отметим, что «Критерии оценки по институциональной аккредитации высшего учебного заведения» и «Критерии оценки по программной аккредитации высшего учебного заведения» утверждены решением № KQ-5 коллегии министерства науки и образования Азербайджана от 30 сентября 2022 года.

В связи с этим по соответствующему графику начат процесс аккредитации высших учебных заведений.