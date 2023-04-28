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Проект Центрального парка Физули (ФОТО)

Общество Материалы 28 апреля 2023 15:01 (UTC +04:00)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Как известно, в освобожденном от оккупации Физулинском районе с целью реконструкции инфраструктуры, восстановления экологического баланса создается Центральный парк.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд возрождения Карабаха, согласно новому проекту в рамках Генерального плана города, парк планируется разбить на площади 22,47 гектара.

В настоящее время по заказу и при финансовой поддержке Фонда одной из компаний осуществляется разработка проектно-сметной документации строительства Центрального парка Физули. На территории парка предполагается создание зон отдыха, зон для пикников, занятий спортом, амфитеатра, кафе-ресторанов и других объектов.

В парке в соответствии с рельефом местности и экологической средой планируется посадить такие породы деревьев, как эльдарская сосна, восточный платан, лейланда, итальянская сосна, клен, ива, олива и др., а также различные декоративные кустарники и цветы.

Отметим, что информация о предстоящих работах по проекту Центрального парка Физули была представлена в рамках визита Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физулинский район в мае прошлого года.

Trend представляет вниманию читателей фотографии по проекту парка.

Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
Проект Центрального парка Физули (ФОТО)
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