Проект Центрального парка Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, в освобожденном от оккупации Физулинском районе с целью реконструкции инфраструктуры, восстановления экологического баланса создается Центральный парк.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд возрождения Карабаха, согласно новому проекту в рамках Генерального плана города, парк планируется разбить на площади 22,47 гектара.

В настоящее время по заказу и при финансовой поддержке Фонда одной из компаний осуществляется разработка проектно-сметной документации строительства Центрального парка Физули. На территории парка предполагается создание зон отдыха, зон для пикников, занятий спортом, амфитеатра, кафе-ресторанов и других объектов.

В парке в соответствии с рельефом местности и экологической средой планируется посадить такие породы деревьев, как эльдарская сосна, восточный платан, лейланда, итальянская сосна, клен, ива, олива и др., а также различные декоративные кустарники и цветы.

Отметим, что информация о предстоящих работах по проекту Центрального парка Физули была представлена в рамках визита Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физулинский район в мае прошлого года.

Trend представляет вниманию читателей фотографии по проекту парка.