Гран-при Азербайджана Формулы-1 еще три года будет вдохновлять и радовать болельщиков - Фарид Гаибов

БАКУ /Trend/ - То, что в Баку проводится Гран-при Азербайджана Формулы 1 – источник гордости для нашей страны. Эти зрелищные состязания будут вдохновлять и радовать болельщиков еще три года.

Как сообщает Trend, информацию о проведении Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Азербайджане до 2026 года предоставил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Министр отметил, что последние шесть соревнований, которые прошли в Баку, отличались лучшими драматическими эпизодами, и выразил уверенность, что в следующие три года местных и зарубежных болельщиков ждут еще более интересные и прекрасные моменты.

Сегодняшнее соглашение совпало с гонками в конце недели, увидеть которые приехало рекордное число болельщиков из более чем ста стран. Мы выбрали именно этот день, чтобы особо подчеркнуть такое знаменательное событие, сказал министр.

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы-1 до 2026 года, что предусмотрено подписанным сегодня соглашением.