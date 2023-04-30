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В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)

Общество Материалы 30 апреля 2023 14:26 (UTC +04:00)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей.

Как передает в воскресенье Trend, в пробеге были представлены различные классические автомобили.

Напомним, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В первый день соревнований состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд. 29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования проходят сегодня - 30 апреля, на которых и будет определен победитель.

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошел пробег классических автомобилей (ФОТО)
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