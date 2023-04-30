Я в полном восторге от бакинской трассы - болельщик из Великобритании

БАКУ/ Trend/ - Безумно рад, что именно в городе Баку мне удаестся поддержать своего кумира - Льюиса Хэмильтона.

Об этом в воскресенье сказал корреспонденту Trend Криш Шукла, болельщик из Великобритании.

«Это мой второй визит в Баку. Я очарован красотой и архитектурой вашего города. Моему восхищению нет предела, само расположение гонки и организация этого мероприятия стоит того, чтобы приехать сюда из дальних краев. Я побывал на многих треках, но такой, как в Баку, вижу впервые, и я в полном восторге от бакинской трассы»,- сказал гость столицы.

Напомним, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана Формулы 1. В первый день соревнований состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд. 29 апреля состоялись второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования проходят сегодня - 30 апреля, на которых и будет определен победитель.