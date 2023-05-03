Госагентство Азербайджана об услугах ОМС в больницах в ведении минздрава

БАКУ /Trend/ - В медучреждениях, переданных из подчинения TƏBIB в подчинение министерства здравоохранения, действует обязательное медицинское страхование.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

Было отмечено, что граждане могут обратиться непосредственно в эти медицинские учреждения, чтобы воспользоваться медицинскими услугами, включенными в пакет услуг обязательного медицинского страхования, для амбулаторного медицинского обслуживания.

"Сюда входят осмотр квалифицированного врача, соответствующие лабораторные и инструментальные исследования, радиологическая служба и т. д. Отметим, что соответствующие лабораторные и инструментальные обследования, радиологические услуги предоставляются по медицинским показаниям в результате осмотра квалифицированным врачом. Чтобы воспользоваться стационарными медицинскими услугами, можно обратиться в указанные медицинские учреждения, имея при себе направление", – добавили в Госагентстве.

Напомним, что с 1 января 2023 года Национальный центр гематологии и переливания крови и его отделения, Научно-исследовательский институт педиатрии им. К.Фараджевой, Научно-исследовательский институт кардиологии им. академика Дж.М. Абдуллаева, Научно-исследовательский институт медицинской профилактики имени В. Ахундова, Научно-исследовательский институт болезней легких, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Научный центр хирургии имени академика М.A.Топчубашева переданы в подчинение министерства здравоохранения.

Отметим, что по сравнению с концом 2021 года, в 2022 году количество медицинских учреждений, с которыми заключило договор Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, выросло с 20 до 111. В настоящее же время их количество составляет 122.