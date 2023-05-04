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План по приему в магистратуру научных учреждений Азербайджана пока не объявлен - министр

Общество Материалы 4 мая 2023 18:48 (UTC +04:00)
План по приему в магистратуру научных учреждений Азербайджана пока не объявлен - министр

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БАКУ /Trend/ - План по приему в магистратуру научных учреждений пока не объявлен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли в этом году проводиться прием в магистратуру научных учреждений.

"В целом, как вы знаете, между рядом научных учреждений и высшими учебными заведениями подписаны меморандумы о взаимопонимании. Наш подход заключается в том, чтобы программы магистратуры были совместными", - сказал Амруллаев.

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