План по приему в магистратуру научных учреждений Азербайджана пока не объявлен - министр

БАКУ /Trend/ - План по приему в магистратуру научных учреждений пока не объявлен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли в этом году проводиться прием в магистратуру научных учреждений.

"В целом, как вы знаете, между рядом научных учреждений и высшими учебными заведениями подписаны меморандумы о взаимопонимании. Наш подход заключается в том, чтобы программы магистратуры были совместными", - сказал Амруллаев.