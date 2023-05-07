Пробежал дистанцию полностью – 84-летний участник "Бакинского марафона-2023"

БАКУ /Trend/ - Пробежал дистанцию полностью, и по сравнению с прошлым годом сегодня на "Бакинском марафоне-2023" я улучшил свой результат на 27 минут.

Об этом в воскресенье сказал Trend участник забега, 84-летний марафонец Танрыверди Алиев.

"Я и ранее участвовал в "Бакинском марафоне". Признаюсь, увлечен бегом уже долгие годы, это придает мне силы, позволяет быть всегда в хорошей физической форме. Стараюсь приучать к спорту всех знакомых. Представителям молодого поколения хотел бы сказать, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь бегом - это самый доступный вид спорта", - подчеркнул он.

84-летний марафонец отметил, что "Бакинский марафон-2023" прошел замечательно и подарил ему много ярких эмоций.

"Очень доволен, как прошел марафон, благодарю организаторов, нам подарили настоящий праздник спорта и хорошего настроения", - добавил он.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Полумарафон, который прошел под лозунгом «Победи ветер», охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша были на площади Государственного флага.