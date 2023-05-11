TƏBİB о числе больниц для лечения больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) функционирует одна больница модульного типа для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в TƏBİB.

"Всего здесь имеется 370 коек, 100 из которых в реанимации. Лечением больных занимается медицинский и немедицинский персонал численностью 80 человек", - сказали в TƏBİB.

Отметим, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее сказал, что пандемия COVID-19 более не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения.

"Это означает, что страны могут перейти от особого карантинного режима к стабильной фазе, когда COVID-19 контролируется вместе с другими инфекционными заболеваниями", - добавил он.

Напомним, что за последние сутки в Азербайджане было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, число активных больных составляет 138.