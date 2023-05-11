Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Международные путешественники из Швеции, являющиеся членами организации "Club 100", находятся в поездке по Карабаху и Восточному Зангезуру.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, участники поездки сначала побывали в Физулинском международном аэропорту, который был построен в Физулинском районе после 44-дневной Отечественной войны.

Затем, став свидетелями масштабных разрушений, совершенных армянами в городе Физули, они ознакомились с недавно построенным Физулинским городским жилым комплексом.

После Физули международные путешественники отправились в Ходжавенд. Делегация в составе 31 человека посещает в настоящее время Азыхскую пещеру, которая находится на территории Ходжавендского района и является одной из древнейших в мире стоянок человека.