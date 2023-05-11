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Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)

Общество Материалы 11 мая 2023 10:35 (UTC +04:00)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)

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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Международные путешественники из Швеции, являющиеся членами организации "Club 100", находятся в поездке по Карабаху и Восточному Зангезуру.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, участники поездки сначала побывали в Физулинском международном аэропорту, который был построен в Физулинском районе после 44-дневной Отечественной войны.

Затем, став свидетелями масштабных разрушений, совершенных армянами в городе Физули, они ознакомились с недавно построенным Физулинским городским жилым комплексом.

После Физули международные путешественники отправились в Ходжавенд. Делегация в составе 31 человека посещает в настоящее время Азыхскую пещеру, которая находится на территории Ходжавендского района и является одной из древнейших в мире стоянок человека.

Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
Международные путешественники из Швеции посетили Азыхскую пещеру (ФОТО)
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