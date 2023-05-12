Граждане Азербайджана смогут посещать ОАЭ без виз

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОАЭ взаимно отменяют визовый режим для граждан.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в законопроекте Азербайджанской Республики об обмене нотами в связи с внесением изменений в "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные служебные паспорта" и "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта", которые обсуждались на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, слово "дипломатический" в Меморандуме заменено на "общегражданский, дипломатический и специальный/служебный". То есть, если раньше безвизовый въезд распространялся только на лиц с дипломатическими и специальными/служебными паспортами, то после внесения изменения он будет распространяться и на лиц с общегражданскими паспортами.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято.