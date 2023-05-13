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Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

Общество Материалы 13 мая 2023 10:19 (UTC +04:00)
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - С вечера 13 мая до утра 15 мая в Баку и на Абшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Вечером 13-го и 14 мая местами вероятен дождь.

Как сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана с 13 мая до вечера 15 мая временами ожидаются осадки.

Местами возможны ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Западный ветер временами будет усиливаться до 18-23 м/с. В реках возможен подъем уровня воды, на некоторых малых реках - кратковременные паводки.

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