БАКУ /Trend/ - Подведены итоги онлайн-этапа третьего конкурса "Yüksəliş" (Восхождение).

Как сообщает в среду Trend, результаты онлайн-этапа представил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Он отметил, что из 7 024 кандидатов, принявших участие в экзамене, который является вторым раундом онлайн-этапа, право на участие в следующем очном этапе получили 1 325 человек, из которых 1 095 мужчин и 230 женщин. 404 участника приняли участие в конкурсе во второй, а 220 - в третий раз.

Заявки на участие в конкурсе подали 683 человека в возрасте от 21 до 30 лет, а в возрасте от 41 до 51 года - 54 человека.

687 участников являются сотрудниками государственных, 665 - частных ведомств, 24 человека являются сотрудниками НПО, 20 - международных организаций.

Гаджиев отметил, что теперь участников ждет очный этап конкурса.

"Данный этап состоит из двух экзаменов, которые включают в себя проверку способностей и навыков управления. Участники, успешно прошедшие очный этап, пройдут в полуфинал. В полуфинале и финале, которые будут проходить в формате конференции, экспертами будут оцениваться личные качества и навыки участников", - сказал он.

Отметим, что 20 победителям конкурса будут предоставлены возможности получения в течение одного года от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов персональных консультаций по карьере, они будут зачислены в банк кадрового резерва, а также получат денежное вознаграждение в размере 20 000 манатов.

Конкурс «Восхождение» был учрежден распоряжением Президента Азербайджана 26 июля 2019 года.