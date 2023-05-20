БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане ожидается утверждение нового пакета услуг по ОМС.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования (ОМС) Заур Алиев на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

Он сказал, что в этот пакет также войдет ряд новых услуг, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В прошлом году в рамках пакета ОМС было проведено более 34 тысяч сердечно-сосудистых операций. А за первые три месяца текущего года эта цифра превысила 5 тысяч", - добавил Заур Алиев.

Отметим, что с 19 по 21 мая во дворце "Гюлистан" проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. 19 мая состоялся "круглый стол" на тему "Будущее сердечно-сосудистой хирургии в тюркском мире" с участием специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана. 20-21 мая состоятся обсуждения последних научных инноваций в этой области здравоохранения с участием кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран мира.