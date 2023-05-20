БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут проводиться операции по трансплантации сердца.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на 8-м Международном конгрессе "Бакинские дни сердца".

Он напомнил, что два года назад был принят закон "О донорстве и трансплантации органов": "Этот закон позволяет проводить в Азербайджане операции по трансплантации сердца. У нас достаточно специалистов, которые могут проводить такие операции. В настоящее время ведется работа в этом направлении. В связи с этим министерство здравоохранения и другие соответствующие органы проводят обсуждения. В ближайшее время в Азербайджане могут начать проводиться операции по трансплантации сердца".

Отметим, что с 19 по 21 мая во дворце "Гюлистан" проходит 8-й международный конгресс "Бакинские дни сердца", посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. 19 мая состоялся "круглый стол" на тему "Будущее сердечно-сосудистой хирургии в тюркском мире" с участием специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана. 20-21 мая состоятся обсуждения последних научных инноваций в этой области здравоохранения с участием кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран мира.