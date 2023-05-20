Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в два финала чемпионата Европы в Баку

БАКУ /Trend/ - Сеньорская команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в два финала 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Trend.

За упражнение с тремя лентами и двумя мячами судьи поставили команде Азербайджана оценку 32.500 балла, это первое место в квалификации.

В программе с пятью обручами команда Азербайджана с результатом 32.900 балла, заняла восьмую позицию, что позволило ей также пройти в финал.

Напомним, что в состав команды вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.