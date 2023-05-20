В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 20 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в многоборье среди сеньорских команд в групповых упражнениях, а также в командном зачете, сообщает Trend.

В многоборье среди сеньорских команд в групповых упражнениях "золото" завоевала команда Болгарии, серебряная медаль у команды Израиля, "бронзы" удостоена команда Азербайджана.

Награды вручили министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики Фарид Гайыбов, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Мариана Василева, вице-президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Элина Алипранди.

В командном зачете (сумма результата выступлений граций в индивидуальной программе и команд в групповых упражнениях) на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Болгарии, на втором месте - сборная Украины, третью позицию заняла сборная Израиля.

Награды вручили член Исполнительного комитета Европейской гимнастики Паоло Фрисинг, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Элисо Бедошвили, член Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG), директор соревнований Наталья Буланова.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.