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В Азербайджане начинается регистрация на экзамен в докторантуру по иностранному языку

Общество Материалы 22 мая 2023 10:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане начинается регистрация на экзамен в докторантуру по иностранному языку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о регистрации с 22 по 31 мая для участия во вступительных экзаменах в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку на 2023-2024 учебный год.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ Азербайджана.

С процедурой регистрации можно ознакомиться здесь.

Участие в экзамене является платным.

Проведение вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку запланировано на 11 июня. Экзамены по речевому блоку будут проводиться, начиная с 16 июня.

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