Вице-президент АН Азербайджана о новом издании "Красной книги"

БАКУ /Trend/ - Некоторые виды растений из предыдущих изданий "Красной книги" не вошли в новое издание.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Ирада Гусейнова на презентации третьего издания "Красной книги".

Она отметила, что при занесении видов флоры и фауны в "Красную книгу" учитываются их численность и ареал распространения.

"Если численность и ареал сильно сокращаются, мы заносим этот вид в "Красную книгу". С другой стороны, некоторые виды из первого и второго изданий книги были исключены из "красного" списка и включены в "розовый" список, так как по показателям их численности и ареала распространения происходит процесс восстановления. Есть также виды, которые хоть и были включены в первые два издания, но нигде не встречаются уже 50-60 лет, мы не включили их в третье издание. Следующее издание будет опубликовано в 2033 году", - сказала Гусейнова.

Она отметила, что новое издание на азербайджанском и английском языках также содержит заключения международных экспертов: "Мы старались, чтобы было максимум оригинальных снимков. В ходе подготовки нового издания "Красной книги" мы воспользовались опытом Турции, России, европейских стран. В Азербайджане учеными Международного общества охраны природы были проведены тренинги. Они также очень помогли в точном определении критериев и категорий".

Гусейнова добавила, что при подготовке третьего издания проводились исследования и мониторинги также на освобожденных от оккупации землях, в результате чего в "Красную книгу" были включены и некоторые виды флоры и фауны на этих территориях.