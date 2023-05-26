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В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с аварийными зданиями

Общество Материалы 26 мая 2023 11:27 (UTC +04:00)
В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с аварийными зданиями

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БАКУ /Trend/ - В Кабинете министров Азербайджана состоялось совещание в связи с аварийными зданиями.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабмине, 25 мая под председательством премьер-министра Али Асадова прошло совещание, посвященное обсуждению проекта государственной программы на 2023-2028 годы по обновлению и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии.

В совещании приняли участие руководители соответствующих структур.

На совещании был подробно обсужден проект программы, даны поручения по представлению окончательного варианта с учетом поступивших предложений.

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