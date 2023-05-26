Названа дата начала продажи билетов на автобусы в Шушу и Агдам на июнь

БАКУ /Trend/ - Билеты на июнь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу в 12:00 29 мая 2023 года.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, продажа билетов на рейсы осуществляется посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 549 рейсов, 22 тысячи 287 человек посетили освобожденные от оккупации территории.