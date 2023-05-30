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Проведены боевые стрельбы в ракетных и артиллерийских войсках Азербайджана (ВИДЕО)

Общество Материалы 30 мая 2023 12:32 (UTC +04:00)
Проведены боевые стрельбы в ракетных и артиллерийских войсках Азербайджана (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, на общевойсковом полигоне продолжаются тактические учения подразделений ракетно-артиллерийских войск с боевой стрельбой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняли огневые позиции и выполнили в соответствии с нормативами предусмотренные задачи по подготовке и боевому применению установок.

В учениях, проводимых в соответствии с реальными боевыми условиями с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне и в последних операциях, подразделения выполнили показательные боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц.

В ходе тактических учений с боевой стрельбой были профессионально выполнены задачи по обнаружению и уничтожению пунктов управления, живой силы и других целей условного противника.

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