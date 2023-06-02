В Баку открылся ледовый каток (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июня в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева состоялось открытие ледового катка.

Об этом Trend сообщили в министерстве молодежи и спорта.

Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, выступая на открытии, отметил, что не случайно ледовый каток сдан в эксплуатацию именно в "Год Гейдара Алиева". Фундамент комплекса был заложен в 1976 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. В разные годы во вспомогательных залах здесь действовал ледовый каток. Недавно министерством молодежи и спорта ледовый каток был оборудован в главном зале комплекса.

На открытии катка участница Гран-при и зимнего Олимпийского фестиваля 2023 года Сабина Алиева представила образцовое выступление.

В открытии приняли участие руководители федераций, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, спортивные послы и представители спортивной общественности, школьники.

Отметим, что здесь есть все возможности для развития навыков в фигурном катании и хоккее. Начнут действовать секции для разных возрастных групп.