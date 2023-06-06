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В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)

Общество Материалы 6 июня 2023 19:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части продолжаются учебные сборы с военнообязанными запаса.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, согласно плану, с военнообязанными проводятся занятия по строевой подготовке, подготовке в области связи, их обучают тактико-техническим характеристикам оружия, методам эвакуации раненых с оказанием первичной медико-санитарной помощи и т.д.

Отметим, что основное внимание при проведении учебных сборов уделено совершенствованию боевых навыков, повышению знаний и умений военнообязанных запаса.

В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)
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