В Азербайджане продолжаются учебные сборы военнообязанных (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части продолжаются учебные сборы с военнообязанными запаса.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, согласно плану, с военнообязанными проводятся занятия по строевой подготовке, подготовке в области связи, их обучают тактико-техническим характеристикам оружия, методам эвакуации раненых с оказанием первичной медико-санитарной помощи и т.д.

Отметим, что основное внимание при проведении учебных сборов уделено совершенствованию боевых навыков, повышению знаний и умений военнообязанных запаса.