БАКУ /Trend/ - По указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в Азербайджанской Армии продолжаются мероприятия по психологическому просвещению военнослужащих.

Как сообщили Trend в минобороны, представители Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу и Государственного комитета по работе с религиозными организациями посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими.

В рамках мероприятий были проведены беседы с новобранцами в целях их адаптации к условиям службы и охраны их психологического здоровья, даны необходимые рекомендации. До сведения личного состава была доведена важность военно-патриотического воспитания молодежи, роль национально-духовных ценностей нашего народа в защите молодежи от пагубных привычек, важность просветительских мероприятий в этом направлении.

В заключение были даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.