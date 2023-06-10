БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 58 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 25, вторую - 7, три и более - 25, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 966 126. Первую дозу вакцины получили 5 411 685, вторую - 4 883 970, три и более - 3 404 224, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 247 человек.