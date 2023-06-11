В Азербайджане начались вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 11 июня проводит экзамены по приему в докторантуру и диссертантуру, передает Trend.

Всего в экзаменах предполагается участие 2 324 человек. На вступительный экзамен в докторантуру записались 1 841 человек (1 795 человек по английскому языку, 26 человек - по французскому, 20 человек - по немецкому), в диссертантуру - 483 человека (470 человек по английскому языку, 6 человек - по французскому, 7 человек - по немецкому). Экзамены, которые проходят в Баку и Нахчыване, начались в 10:00.

Продолжительность экзамена составляет 2 часа 30 минут. Первая часть, то есть 1 час 30 минут экзаменационного периода отводится на ответы на тестовые задания, а последний один час на выполнение письменного задания.