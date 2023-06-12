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В Азербайджане в пассажирском автотранспорте будут установлены тахографы

Общество Материалы 12 июня 2023 11:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане в пассажирском автотранспорте будут установлены тахографы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в пассажирских транспортных средствах будут установлены тахографы.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении в закон "Об автомобильном транспорте", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению в закон, вводится понятие аналогового тахографа. Он представляет собой электромеханическое устройство, устанавливаемое на транспортном средстве с целью непрерывной регистрации всех данных о его передвижении, в том числе пройденного расстояния, скорости движения, а также режима работы и отдыха водителя.

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