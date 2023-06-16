В Азербайджане в пассажирском автотранспорте будут установлены тахографы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в пассажирских транспортных средствах будут установлены тахографы.

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении в закон "Об автомобильном транспорте", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению в закон, вводится понятие аналогового тахографа. Он представляет собой электромеханическое устройство, устанавливаемое на транспортном средстве с целью непрерывной регистрации всех данных о его передвижении, в том числе пройденного расстояния, скорости движения, а также режима работы и отдыха водителя.

Отметим, что согласно предлагаемым изменениям в законодательстве устанавливаются новые государственные пошлины, карты пропуска, пропускные удостоверения и другие требования, связанные с деятельностью такси.

Настоящий закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Данный вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.