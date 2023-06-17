Поступило много обращений в рамках детской диспансеризации - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В рамках детской диспансеризации к нам поступило довольно много обращений.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов в кулуарах I Симпозиума азербайджанских медиков мира.

"К этому процессу привлекаются как учащиеся школ, так и дошкольники. Однако мы не можем принудительно привлекать ребенка к диспансеризации. Это должно быть в первую очередь в интересах родителей, чтобы в случае выявления в ходе диспансеризации какого-либо заболевания ребенок мог незамедлительно получить необходимое лечение", - сказал Гурбанов.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения азербайджанских врачей, работающих за рубежом, к работе в медицинских учреждениях страны.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.