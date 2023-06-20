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В Азербайджане названа дата перехода на новый способ безналичной оплаты в автобусах

Общество Материалы 20 июня 2023 10:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане названа дата перехода на новый способ безналичной оплаты в автобусах

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представило новое мобильное приложение для безналичной оплаты проезда в автобусах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Анар Рзаев, выступая на презентации. Он также добавил, что мобильное приложение будет доступно с 1 июля.

"С помощью мобильного приложения пользователи смогут планировать свои поездки, пополнять баланс BakiKart и оплачивать проезд. Для регистрации в мобильном приложении достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. Пользователи могут легко искать маршруты, находить ближайшие остановки к месту назначения и отслеживать передвижение автобусов в режиме реального времени. Приложение позволяет пользователям создавать несколько QR-билетов и просматривать их историю. Это даст пользователям возможность сэкономить время и упростит процесс использования общественного транспорта", - отметил Рзаев.

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