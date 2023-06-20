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Скоро в бакинском метро будет возможна оплата проезда с помощью QR-кода

Общество Материалы 20 июня 2023 11:56 (UTC +04:00)
Скоро в бакинском метро будет возможна оплата проезда с помощью QR-кода

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Скоро в бакинском метро будет возможна оплата проезда с помощью QR-кода.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня директор ООО "K Group" (оператор BakiKart) Орхан Байрамов на мероприятии, посвященном презентации нового мобильного приложения для безналичных платежей в автобусах.

"В течение лета мы также планируем завершить технические работы на некоторых станциях метро (заменить старое оборудование считывателями QR), чтобы новое оборудование было готово к сентябрю - времени начала учебного года и активной рабочей деятельности", - отметил Байрамов.

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